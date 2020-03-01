Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Merkez mahallelerde bulunan 3 bin 200 rögar ve temiz su giderini termal fog (sıcak sisleme) ile ilaçlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, havaların ısınmaya başladığı mart ayında daha sağlıklı ve sineksiz ve rahat bir yaz geçirmek için; özellikle çöp, rögarlar, su birikintileri, kanallar, süs havuzları, boş arsalar ve parklarda larvasit çalışmalarına hız veriyor. İlaçlama ekipleri gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarında teknolojiyi de yakından takip ediyor. İlaçlanan rögar, su birikintisi, süs havuzu ya da arsalarda üreme kaynağı olabilecek bölgeleri tabletlerle sisteme giriliyor ve hangi kaynağın sezon boyunca kaç kere ilaçlanması gerektiğini, kaynağın bir sonraki ilaçlamasının ne zaman olacağını takip ederek zamanında ve programlı bir çalışma gerçekleştiriliyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Pegasus Havayolları, koronavirüs nedeniyle İtalya ve Irak seferlerini 16 Mart'a kadar durdurdu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi Çanakkale göçmenlerin denize açıldığı bot su aldı, sahil güvenlik kurtardı

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:16:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]