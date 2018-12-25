Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda Kadınlar Pilatesi Çok Sevdi

Odunpazarı'nda Kadınlar Pilatesi Çok Sevdi

1 saat önce

Kadınların kış aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı atölyelerle çalışmalarını sürdürüyor.

Odunpazarı'nda Kadınlar Pilatesi Çok Sevdi, System.String[]
Kadınların kış aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı atölyelerle çalışmalarını sürdürüyor.

"Kadınları ve çocukları mutlu bir Odunpazarı" fikrini benimseyen Odunpazarı Belediyesi, kadınlar için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi'nin kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalardan biri de pilates atölyesi. Hafta içi sabah ve öğle grupları olarak devam eden pilates atölyesi ile kadınlar hem zinde kalıyor hem de egzersiz yapıyor. 70 kadının katıldığı pilates atölyesi, haftada ikişer gün olmak üzere iki grupta yapılıyor. Pilates fizik tedavi ve rehabilitasyon temelli program olduğu için diğer spor branşlarından farklı olduğunu belirten yetkililer, pilatesle esnekliğin ve eklemlerdeki hareket kabiliyetinin artığını söyledi. Pilatesin bir diğer hedefinin kasların güçlenmesi olduğunu dile getiren yetkiler, "Pilates özellikle ileri yaşlarda oluşabilecek tüm eklem ve kasa bağlı problemleri de engelliyor. Genç sporcular da genel beden sağlığını koruyup bedeni güçlendiriyor" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:41 Kaynak: İHA

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