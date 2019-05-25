Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda kadınların emeği Halk Merkezleri'nde sergileniyor

Odunpazarı'nda kadınların emeği Halk Merkezleri'nde sergileniyor

4 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri 2018-2019 Geleneksel Yıl Sonu El Sanatları Sergi açılışları devam ediyor.

Odunpazarı'nda kadınların emeği Halk Merkezleri'nde sergileniyor, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri 2018-2019 Geleneksel Yıl Sonu El Sanatları Sergi açılışları devam ediyor.

Emek, Sezai Aksoy, Aydın Arat ve Selami Vardar Halk Merkezlerinde yapılan sergi açılışlarının ardından Orhangazi Halk Merkezi, Büyükdere Halk Merkezi, Kırmızıtoprak Orhan Oğuz Halk Merkezinde bulunan sergiler açıldı. Aynı gün, farklı zamanlarda gerçekleşen sergi açılışlarına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda atölye katılımcısı katıldı. Giysiden takıya farklı branşlarda el emeği göz nuru eserlerin bulunduğu sergi konuklardan tam not aldı. Sergi öncesi konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Türk Kadının oldukça yetenekli ve hamarat olduğunu ifade etti. Süllü: "Türk kadını oldukça hamarat. Birde böyle başarılı hocalarımızın yönlendirmeleri ile ortaya çıkan ürünler çok güzel oluyor. Hepimizin eline sağlık. Başkanlarımız sizler için halk merkezleri açıyor. Burada hem bir şeyler öğreniyorsunuz hem de birbirinizle kaynaşma fırsatı yakalıyorsunuz. Biz hepinize gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, "Halk Merkezlerimizde kurs gören kadınlarımız yaptığı eserleri göreceğiz. Yapılan eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğuna inanıyorum. Temel amacımız bu yeteneklerin oraya çıkması ve daha da geliştirilmesi ve bu yaptıkları ürünlerden de aile bütçesine katkı sağlamalarını isteriz. Bunu başarırsak bizde kendimizi başarılı olmuş sayarız. Birlikte çok daha iyi işlere imza atacağız. Yaz tatilinde de çocuklarınızı burada görmek ve onlarla birlikte yeni üretimler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Orhangazi, Büyükdere, Orhan Oğuz Halk Merkezlerinde 3 gün boyunca devam edecek olan sergi, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek. 'Halk Merkezleri Yıl Sonu Sergisi' 28 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek açılışlar ile devam edecek. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:14 Kaynak: İHA
Orhangazi, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir, Odunpazarı, Yaşam
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