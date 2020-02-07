Odunpazarı'nda kanser taraması - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, KETEM işbirliği ile kadınlara ücretsiz kanser taraması yaptı.



Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ortak bir çalışmaya imza attı. Koca Çınar Yaşam Merkezi müdavimleri ve Emek Oyuncak Kütüphanesi velilerine, KETEM doktorları tarafından eğitim verildi. Ardından da müdavimler ve veliler KETEM'e götürülerek kanser taramasından geçirildi.



"Kanser giderek büyüyen bir sağlık sorunu"



Kanserin asrın hastalığı olarak bilindiğini belirten yetkiler, her yıl dünyada 10 milyona yakın insanın kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirdi. Kansere karşı toplumsal bilinci artırmak için bu eğitimi düzenlediklerini söyleyen yetkiler, kanserin dünya genelinde giderek büyüyen bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Yetkililer, son istatistiklere göre, Türkiye'de her yıl ortalama 170 bin kişiye kanser teşhisi konulduğunun altını çizdi.



Çocuklarda lösemi görülüyor



Türkiye'de, erkeklerde en çok prostat ve sigara kullanımı ile ilişkilendirilebilen akciğer kanserlerinin görüldüğünü dile getiren yetkililer, kadınlarda ise en sık görülen türünün ise meme kanseri olduğunu belirtti. Çocuklarda ise en sık karşılaşılan kanser türünün lösemi olduğuna dikkat çeken yetkililer, "Kanser ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyinin artmasını sağlamak, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve doğruların herkese ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile bu tip etkinlikleri düzenleyemeye devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR