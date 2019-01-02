Odunpazarı'nda Karla Mücadele Çalışmaları
18 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri dün aniden bastıran kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi
Karla Mücadele ekipleri dün aniden bastıran kar yağışının ardından cadde ve sokaklarda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor.
Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:23 Kaynak: İHA
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