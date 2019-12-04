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Odunpazarı'nda karla mücadele çalışmaları

6 saat önce

Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahatı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Odunpazarı'nda karla mücadele çalışmaları, System.String[]

Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte Odunpazarı Belediyesi Temizlik, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri vatandaşların rahatı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi Karla Mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yapıyor. Odunpazarı Belediyesi kar ve buzlanmayla mücadele için son teknolojiyle donatılmış tuzlama ve kar küreme aracı kullanırken, Odunpazarı sakinlerinin güven içinde ulaşım olanaklarından faydalanabilmeleri için gece gündüz 24 saat hazır bekliyor. Kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiren ekipler, vatandaşların bölgelerindeki sorunları, şikayetleri ve istekleri Odunpazarı Belediyesi Halk Masası'na 444 26 00 numaralı telefondan bildirebileceklerini ifade etti. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:47 Kaynak: İHA
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