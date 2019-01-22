Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda Karne Kutlamaları Başladı

Odunpazarı'nda Karne Kutlamaları Başladı

1 saat önce

Çocukların tatillerinin 1 gününü eğlenceli hale getirmek için yapılan etkinliklerde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından çocuklar için hazırlanan mini bir tiyatro oyunu da yer aldı.

Odunpazarı'nda Karne Kutlamaları Başladı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, sömestr tatiline giren çocuklar için Halk Merkezlerinde karne kutlaması düzenledi.

Ihlamurkent'te bulunan Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezinde başlayan, Vadişehir'de bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Halk Merkezi ile Büyükdere Halk Merkezi'nde devam eden karne kutlaması etkinlikleri, tatil boyunca Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde devam edecek.

Kendileri için hazırlanan tiyatro oyununu izleyen çocuklar, oyunlar oynadı. Eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: Bültenler

Hüsamettin Cindoruk, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı Silah Zoruyla Afganistan'a Kaçırılmak İstenen Rus Yolcu Uçağı, Acil İniş Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:51:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda Karne Kutlamaları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]