Odunpazarı'nda Karne Kutlamaları Başladı
1 saat önce
Çocukların tatillerinin 1 gününü eğlenceli hale getirmek için yapılan etkinliklerde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından çocuklar için hazırlanan mini bir tiyatro oyunu da yer aldı.
Odunpazarı Belediyesi, sömestr tatiline giren çocuklar için Halk Merkezlerinde karne kutlaması düzenledi.
Ihlamurkent'te bulunan Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezinde başlayan, Vadişehir'de bulunan Prof. Dr. Türkan Saylan Halk Merkezi ile Büyükdere Halk Merkezi'nde devam eden karne kutlaması etkinlikleri, tatil boyunca Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezlerinde devam edecek.
Kendileri için hazırlanan tiyatro oyununu izleyen çocuklar, oyunlar oynadı. Eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:07 Kaynak: Bültenler
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