Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda kaykay etkinliği
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Odunpazarı'nda kaykay etkinliği

4 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Ala Skateboards Ailesi ile birlikte Uğur Mumcu Parkı'nda kaykay etkinliği düzenledi.

Odunpazarı'nda kaykay etkinliği, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, Ala Skateboards Ailesi ile birlikte Uğur Mumcu Parkı'nda kaykay etkinliği düzenledi.

Türkiye'de olimpik branş olan kaykay sporunun yaygınlaştırılması ve sevdirilmesi için gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda kaykay meraklısı katıldı. Etkinlikte Kaykay Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal yerel kaykaycılarla bir araya geldi. Atölye çalışması yapan Koçal, yerel kaykaycılara kaykay konusunda bilgiler de verdi. Koçal ve yerel kaykaycılar daha sonra birbirinden güzel gösteriler yaptı. Etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken hem kaykaycılar hem de izleyenler keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikten sonra konuşan Kaykay Milli Takım Antrenörü Tuncay Koçal, "Sıcakkanlılığı ve samimiyetleriyle başta Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt olmak üzere tüm Eskişehirli dostlarımıza teşekkürler ederiz" dedi. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:32 Kaynak: İHA
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