Odunpazarı'nda Korona virüse karşı önlemler - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen Korona virüse karşı aldığı önlemleri her geçen gün artıyor. Dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını 7/24 sürdüren Odunpazarı Belediyesi, vatandaşın ve belediye personelinin sağlığını da ihmal etmiyor.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgına dönüşen koronavirüsüne karşı aldığı önlemleri her geçen gün artıyor. 7/24 aralıksız olarak dezenfekte ve temizlik işlemlerine devam eden Odunpazarı Belediyesi, tüm çağrılara rağmen Belediye Hizmet Binasına gelen vatandaşların ve belediye personelinin sağlığını da ihmal etmiyor.



Maske ve eldiven takarak işbaşı yapan personelin, bina girişinde temassız termometreler ile ateş ölçüm kontrolleri yapılıyor. Yapılan ölçümlerde ateşi 38 üzerinde olan personel ve vatandaşlar tedbir amaçlı sağlık birimlerine yönlendiriliyor. Ayrıca, maskesi olmayana bina girişinde maske verilirken, binadan içeri giren herkes dezenfekte ediliyor. Gerekli önlemleri alan temizlik personeli ise bina içinde sürekli temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıyor. Vatandaşlar ve personelin sosyal mesafe kuralına uyması için de şeritlerle işaretlemeler yapıldı.



Çöpe atılmayan maske ve eldivenler tehlike saçıyor



Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, vatandaşların ve çalışma arkadaşlarının için önemli olduğunu söyledi. Virüse karşı gerekli dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını kaydeden yetkililer, vatandaşları hijyen kurallarına uymaya davet etti. Kullanılmış maske ve eldivenler ile ilgili de açıklama yapan yetkililer, poşetlenerek çöpe atılmayan kullanılmış maske ve eldivenlerin tehlike saçtığına dikkat çekti. Kullanılmış maske ve eldivenlerin tıbbı atık sınıfına girdiğine dikkat çeken yetkililer, bu malzemelerin poşetlenerek çöpe atılması gerektiğini söyledi. Yetkililer, "Bu malzemeleri kullandıktan hemen sonra poşete koyup ağzını sıkıca kapatın. En az 72 saat hiçbir insan ve hayvanın erişemeyeceği balkon veya odada bekletin. Çöp toplama saatinden kısa bir süre önce çöplerinizle birlikte çıkarın. Maske ve eldivenleri yere atarak virüs saçmayın" dedi. - ESKİŞEHİR