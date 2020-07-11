Odunpazarı'nda Korona virüse karşı titiz denetimler sürüyor - Son Dakika

Odunpazarı'nda Korona virüse karşı titiz denetimler sürüyor

Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecinde de Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecinde de Korona virüse karşı çalışmalarına devam ediyor.

Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu


Türkiye'de ilk Korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart'tan beri büyük bir titizlikle çalışan Odunpazarı Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarına ve sosyal mesafe denetimlerine aralıksız sürdürüyor.


Alınan tedbirler kontrol ediliyor


Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptığı denetimlerde lokanta ve kahvehanelerin hijyen kurallarına uygunluğunu, Korona virüs tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve masalar arasındaki sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. İş yerlerinde ateş ölçer ve dezenfektan bulundurulup bulundurulmadığını da kontrol eden Zabıta ekipleri, uymayan iş yerlerine kanuni işlem uyguluyor.


Çalışmalar 7/24 devam ediyor


Aile Sağlığı Merkezleri başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kreş, anaokulu ve camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, bu güne kadar konsantre halde olmak üzere 44 ton dezenfeksiyon solüsyonu kullandıklarını belirtti. Çalışmalarının 7/24 sürdürdüklerini belirten yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak bizler, virüsün yayılmasını önleyici tedbirler alıyoruz. Korona virüs tehlikesi ortadan kalkana kadar da 7/24 çalışmaya devam edeceğiz. Ancak vatandaşlarımızın da temkinli olması gerekiyor. Lütfen, eski alışkanlıklarımızdan vazgeçelim, artık bu virüs ile yaşamayı öğrenmemiz lazım" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Koronavirüs, Türkiye, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 12:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Odunpazarı'nda Korona virüse karşı titiz denetimler sürüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:43 Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt 18:30 HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor 17:57 Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu 17:54 Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi 17:30 Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi 17:16 Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif 17:15 En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti 16:42 Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı 16:32 Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk 16:28 Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı 14:54 Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler 14:47 Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı 14:06 Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı 13:55 Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 13:08 Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
18:43
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
18:30
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
17:57
Kamuoyunun tepkisini çeken dağ keçilerinin avlanma ihalesi iptal edildi
17:54
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
17:30
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
17:16
En az koronavirüs vakası görülen Tunceli'de vakalar artışa geçti
17:15
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
16:42
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
16:32
Son dakika: Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Botan Çayı Beğendik Köprüsü açıldı
16:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2020 19:02:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı'nda Korona virüse karşı titiz denetimler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]