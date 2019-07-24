Odunpazarı'nda Kurban Bayramı hizmetleri ücretsiz

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.

Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirebilmesi ve kurbanlarını sorunsuz kesebilmesi için gerekli çalışmaları tamamladı.



Vatandaşların kurban kesim sorunu yaşamaması, çevrede kötü görüntü ve koku oluşmaması ve kimsenin rahatsızlık duymaması için Odunpazarı Belediyesi, kurban kesim yerini belirledi. Vatandaşlar küçükbaş kurbanlarını Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde kesebilecek. Kurban kesim yerlerinde vatandaşlara ücretsiz yardım sağlamak için görevli personelde tahsis edildi. Kasap, güvenlik elemanı, temizlik personeli, zabıta memurunun görev yaptığı kesim yerinde kurbanlar veteriner hekim ve din görevlisi gözetiminde kesilecek. Kesim yerinde belediye tarafından vatandaşlara poşet dağıtılacak. Vatandaşlar, belediyenin tüm bu hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalanabilecek.



ODUNPAZARI KURBAN BAĞIŞLARINI BEKLİYOR



Odunpazarı Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayırsever vatandaşların bağışlarını bekliyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aşevi, yaklaşan kurban bayramı öncesinde hayırsever vatandaşların Kurban bağışlarını kabul ediyor. Daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için her zaman duyarlı vatandaşların yardımlarını beklediklerini kaydeden yetkililer, kurban bağışı yapmak isteyen hayırsever vatandaşların, Erenköy Mahallesi 2. Arabacılar Caddesi'nde bulunan aşevine şahsen başvuruda bulunabileceklerini belirtti. Banka aracılığı ile bağışta bulunmak isteyen vatandaşların ise belirtilen hesap numarasına 995 TL bağış yapabileceklerini söyleyen yetkililer, ayrıca banka aracılığı dışında kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşların canlı hayvan da getirebileceklerini ifade ederken bayramda hizmet verecek kurban kesim alanında da vatandaşların kestirdikleri kurbanları görevliler aracılığı ile aşevine bağışlayabileceğini belirttiler. Odunpazarı Belediyesi tarafından oluşturulan kurban kesim yerlerinde Aşevinin stant kuracağını dile getiren yetkililer, Aşevine parça et bağışlamak isteyen vatandaşlarının bu stantlarda bağışta bulunabileceğini kaydetti. Yetkililer, konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin, aşevinin (0 222) 217 30 63 numaralı telefonunu arayabileceklerini kaydetti.



RANDEVULAR HALK MASASI'NA



Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri şantiyesinde, bayramın 1'inci günü sıra numarası ile kesim yapılacak. Kurbanlarını sorunsuz ve hijyenik ortamlarda kesmek isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimine şahsen yada 444 26 00 no'lu telefondan müracaat edebilecek. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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