Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda mahalle sakinlerine akşam konseri
Son Dakika Güncel Haber

Odunpazarı'nda mahalle sakinlerine akşam konseri

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde YKSM Müzik Topluluğu'nun verdiği muhteşem konser ile devam etti.

Odunpazarı'nda mahalle sakinlerine akşam konseri, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde YKSM Müzik Topluluğu'nun verdiği muhteşem konser ile devam etti.


Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Erenköy Mahallesi'nde devam etti. Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında YKSM Müzik Topluluğu SahneFon'da muhteşem bir konser verdi. Konserde birbirinden güzel ezgileri seslendiren topluluk, dinleyicilerini mest etti. Dinleyiciler de seslendirilen hareketli ezgilere oyunlarıyla eşlik etti.


Konserden film gösterimi ve dans gösterisine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 13 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Gündoğdu Mahallesi Ersin Çakal Parkı'nda gerçekleştirilecek konser ile devam edecek. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Ben inanıyorum, Merkez Bankası tekrar faiz düşürecek
Fransızlar, Arnavutluk milli marşı yerine Andorra ve Ermenistan milli marşını çaldı! Son dakikada gelen gole Cumhurbaşkanı Erdoğan işte böyle sevindi! Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:53:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda mahalle sakinlerine akşam konseri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]