Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda Meclis Toplantısı

Odunpazarı'nda Meclis Toplantısı

47 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi 2019 yılı Mart ayı Meclis Toplantısı 5'inci birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Odunpazarı'nda Meclis Toplantısı, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi 2019 yılı Mart ayı Meclis Toplantısı 5'inci birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem maddeleri oylanmadan önce konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 5 yıllık dönemin son meclis toplantısının ilk oturumunu yaptıklarını belirtti. Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Kurt, "Odunpazarı Meclisi'nde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızla dolu dolu günler yaşadık. Ben, katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni dönemde bazı arkadaşlarımızla birlikte olacağız, ama bazı arkadaşlarımız olmayacak. Önemli olan, Odunpazarı'na hizmet etmekti. Odunpazarı tarihinde, görev yapan bir meclis üyesi olarak bulunmak bir şereftir. Hepinize teşekkür ederim" diye belirtti.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında 5 adet gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddelerinin hepsi oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara havale edildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:00 Kaynak: İHA

Yaşam
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