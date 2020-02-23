Odunpazarı'nda minik öğrencilerin atölye çalışmaları - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Odunpazarı'nda minik öğrencilerin atölye çalışmaları - Son Dakika

Odunpazarı'nda minik öğrencilerin atölye çalışmaları

7 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.

Odunpazarı'nda minik öğrencilerin atölye çalışmaları, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde minikler yapılan atölye çalışmaları ile hayatı deneyimleyerek öğreniyor.


Gerçekleştirdiği çalışmalar ile bilimsel eğitimin önemine dikkat çeken Odunpazarı Belediyesi, kreş ve çocuk merkezlerinde çocukların eğlenirken öğrenmesi için etkinlik ve atölyeler düzenliyor. Odunpazarı Belediyesi bünyesindeki Ihlamurkent ve Kurtuluş Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi çocukları, yapılan etkinlikler ve atölyeler sayesinde mutlu ve eğlenceli zamanlar geçiriyor. Her hafta düzenlenen atölye çalışmalarında, minikler hayatı deneyimleyerek öğreniyor.


Minikler kuşlar için yem yaptı


Kurtuluş Oyunpazarı'nda yapılan son etkinlikte minikler, kuşlar için yem yaptı. Soğuk havalarda yem bulmakta zorlanan kuşlar için yem hazırlayan minikler, daha sonra bu yemleri ağaç dallarına astı.


Yanardağı deneyle gördüler


Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nde ise minikler, karbonat ve sirke ile yaptıkları deney ile yanardağların nasıl patladığını öğrendi. Merakla deneye katılan minikler, keyifli bir gün geçirdi. Küçük yaş grupları ise kas gelişimleri için bağcık bağlama etkinliği düzenledi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:43 Kaynak: İHA
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