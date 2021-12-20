Odunpazarı'nda modern dans ve bale eğitimleri başlıyor - Son Dakika

Uluslararası eğitmen ve dans sanatçısı olan Elif İlik ve İlker İlik tarafından verilecek modern dans ve bale eğitiminin seçmeleri, 27 Aralık 2021 Pazartesi Günü başlayacak. Daha önce bale eğitimi almış veya bale ayakkabısı (point) kullanımına hâkim bireylerin tercih edileceği modern dans ve bale sınıfı eğitim seçmelerine, 2006 – 2013 yılları arasında doğanlar katılabilecek. Seçmeler, 27, 28, 29, 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası (Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi NO:54-Gökmeydan Halk Merkezi Üstü) 4. Katta bulunan spor salonunda yapılacak. Dersler ise 19 Ocak 2022 Çarşamba Günü saat 16.00'da başlayacak ve Çarşamba günleri 16.00 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleşecek.

Daha önce bale eğitimi almış veya bale ayakkabısı (point) kullanımına hâkim tüm öğrencilerin seçmelere katılabileceğini belirten eğitmenler, seçmelerde "Ritim Duygusu", "Esneklik" ve "Kombinasyon becerisi" gibi kriterlere bakılacağını söyledi. Öğrencilerin dönem sonunda eğitimini aldıkları dans ile ilgili bir seçmeye tabi tutulacaklarını ifade eden eğitmenler, seçmelerde başarılı olan öğrencilerin bir üst kademe için hazırlanabileceğini kaydetti.