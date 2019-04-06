Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak

Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak

1 saat önce

AK Parti'nin Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarına itiraz etmesi üzerine Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılma kararı alındı.

Odunpazarı'nda Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
AK Parti'nin Mahalli İdareler Seçimi sonuçlarına itiraz etmesi üzerine Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılma kararı alındı.

Eskişehir'de, AK Parti'nin yaptığı itiraz sonucu İl Seçim Kurulu, Odunpazarı ilçesinin belediye başkanlığı oylarının tekrar sayılmasını kararlaştırdı. İlçede CHP'nin adayı Kazım Kurt 120 bin 394 oy ile resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçilmişti. AK Parti'nin adayı Volkan Doğan ise 113 bin 207 oyda kalmıştı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:56 Kaynak: İHA

Politika
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