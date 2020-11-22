Odunpazarı'nda oyun grupları oluşabilecek kazalara karşı güvenli hale getiriliyor - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi, 'Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı' için çalışmalarını sürdürüyor.

Bir taraftan çocuklar için yeni oyun alanları oluşturmaya devam eden Odunpazarı Belediyesi, diğer taraftan da parklardaki oyun gruplarını zenginleştiriyor. Oyun gruplarını oluşabilecek kazalara karşı daha da güvenli hale getiriliyor. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda çocukların daha güvenli bir ortamda oyun oynamaları ve fiziksel aktivitelerini arttırmak için oyun gruplarının zeminini kauçuk zemin kaplaması ile kaplıyor. Son olarak Cunudiye Mahallesi Kelebek Parkı ve Emek Mahallesi Şht. Ast. İlker Ataman Parkı'nda bulunan çocuk oyun alanlarını kauçuk malzeme ile kaplayan ekipler, oyun alanlarını modern bir görünüme kavuşturdu.

Yaptıkları çalışmalarla parklardaki oyun gruplarında oluşabilecek kazalara karşı çocukların daha güvende olacaklarını belirten yetkililer, parklarda çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. - ESKİŞEHİR