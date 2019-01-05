Odunpazarı'nda Pilates Kayıtları Başlıyor

Kadınların kış aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyen Odunpazarı Belediyesi,Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı atölyelerle çalışmalarını sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi'nin kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan pilates atölyesi sabah gruplarının yeni dönem ön kayıtları 07 Ocak 2019 Pazartesi Günü başlıyor. Asıl kayıtların ön kayıt sırasına göre yapılacağı pilates sabah ve öğle gruplarında son kayıt günü ise 11 Ocak 2019 Cuma Günü.

Katılımın ücretsiz olduğu pilates sabah gruplarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası (Türk Telekom Binası) 6. Katta yer alan Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilir. Pilates sabah ve öğle grupları için bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0 222) 240 08 85-602/603 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.