Odunpazarı'nda Pilates Kayıtları Başlıyor
1 saat önce
Odunpazarı Belediyesi, kadınlar için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Odunpazarı Belediyesi
, kadınlar için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kadınların kış aylarında hareketsiz kalmaması ve sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde açtığı atölyelerle çalışmalarını sürdürüyor.
Odunpazarı Belediyesi'nin kadınlar için gerçekleştirdiği çalışmalardan biri olan pilates atölyesi sabah gruplarının yeni dönem ön kayıtları, 7 Ocak Pazartesi günü başlıyor. Asıl kayıtların ön kayıt sırasına göre yapılacağı pilates sabah ve öğle gruplarında son kayıt günü ise 11 Ocak Cuma olarak belirlendi.
Katılımın ücretsiz olduğu pilates sabah gruplarına kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası (Türk Telekom
Binası) 6. Katta yer alan Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilir. Pilates sabah ve öğle grupları için bilgi almak isteyen vatandaşlar, (0 222) 240 08 85-602/603 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:39 Kaynak: İHA
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