Odunpazarı'nda rögar ve kanalizasyonlarda kışlak mücadelesi devam ediyor - Son Dakika

Bu kapsamda merkez mahallelerde kanalizasyon ve rögarlarda ilaçlama çalışmalarına devam eden ekipler, merkez mahallelerde bulunan 3200 rögar ve temiz su giderini termal fog (sıcak sisleme) ile ilaçlıyor.

Vektörlerin kış aylarında barınma ve üreme alanları olarak kullandığı kanalizasyon hatları ve rögarlarda kanal sisleme çalışması yapan Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, kışlak mücadelesi kapsamında merkez mahallelerde bulunan 3200 rögar ve temiz su giderinin her birini en az üçer kez, termal fog (sıcak sisleme) ile ilaçlıyor. Çevresel rahatsızlıkların önlenebilmesi amacıyla, kış aylarını logar ve yer altı yapısında geçiren haşerelere karşı yapılan ve kışlak mücadelesi olarak adlandırılan uygulamanın önemine dikkat çeken yetkililer, bu çalışmaların Mart ayının sonunda başlayacak larva mücadelesi ile devam edeceğini açıkladı.

İlaçlama ekipleri gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarında teknolojiyi de yakından takip ediyor. Ekipler ilaçladığı rögar, su birikintisi, süs havuzu ya da arsalarda üreme kaynağı olabilecek bölgeleri tabletlerle sisteme giriyorlar ve hangi kaynağın sezon boyunca kaç kere ilaçlanması gerektiğini, kaynağın bir sonraki ilaçlamasının ne zaman olacağını takip ederek zamanında ve programlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Ekipler, ilaçlama çalışmaları sırasında Dünya Sağlık Örgütü (WHO) onaylı ve Sağlık Bakanlığından ruhsatlandırılmış, insan sağlığına zararı olmayan çevre sağlığı grubu ilaçlar kullanıyor.