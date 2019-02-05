Odunpazarı'nda Sanat Yolculuğu Atilla Atar ile Devam Edecek

Çağdaş Sanatlar Galerisi, sanat yolculuğuna 2019 yılının ikinci sergisinde Atilla Atar'ı "Taş Kalıptan İmgeler" sergisini ağırlayacak. 9 Şubat 2019 Cumartesi saat 18.00'de açılışı yapılacak serginin küratörlüğünü Rıdvan Coşkun yapıyor.

Türkiye'deki sanat pratiğinde ve sanat eğitim alanında önemli bir yeri olan sanatçı, son dönem üretimlerini de kapsayan, özel bir seçkiyle oluşturulan eserleri izleyiciyle buluşacak.

Küratörlüğünü Rıdvan Coşkun'un yaptığı sergi, sanatçının litografilerinde soyutlanmış anlatı aracılığıyla içinde yaşadığımız yüzyılın insanı doğaya yabancılaştırdığı; üretim ve tüketim ilişkileri, çarpık kentleşme ve karmaşa, parçalanmış mekân yanılsamaları ve doğaya duyulan özlem üzerine düşünme fırsatı sunuyor.

Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında birçok kişisel sergi açan sanatçının yapıtlarının yanı sıra, litografi tekniğine dair çok değerli bilgilerin de paylaşılacağı sergi, 11 Mart'a kadar Odunpazarı Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde izlenebilecek.

ATİLLA ATAR

1944 yılında Vakfıkebir'de doğdu. 1965 yılında Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü'nden mezun oldu. Devlet Yurtdışı ihtisas sınavını kazanarak Paris Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts'da Baskıresim Dalı'nda lisans ve uzmanlık öğrenimi gördü. 1986'da İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde Sanatta Yeterlik derecesi aldı. 1987'de Yard. Doçent, 1990'da Doçent, 1995'te Profesör oldu. İzmir Buca Eğitim Enstitüsü ve Yüksek Öğretmen Okulu (bugünkü Dokuz Eylül Üniversitesi), Anadolu Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi'nde çalıştı…