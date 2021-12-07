Üye Girişi
Odunpazarı'nda Shakespeare gecesi - Son Dakika

Odunpazarı'nda Shakespeare gecesi

07.12.2021 11:21
Odunpazarı'nda Shakespeare gecesi

William Shakespeare'in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirilen konsere, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Odunpazarı Belediyesi "Shakespeare ve Müzik" konseri düzenledi.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, William Shakespeare'in farklı oyun ve sonelerinden metinler arası kolaj yöntemiyle hazırlanmış ezgiler seslendirildi. Soprano Linet Şaul'un ezgileri seslendirdiği konserde, Bülent Oral ile Faran Suyolcu dönemin enstrümanları rönesans lute ve viola da gambayla notalara hayat verdi. Ayrıca konserde tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem de sahne alarak, özel gösterisiyle ezgilere eşlik etti.

Bülent Oral, bir sanatçının olması gereken yerin sahne olduğunu belirterek, Başkan Kurt'a kendilerine tanığı bu imkândan dolayı teşekkür etti.

Konser sonrasında Başkan Kurt, "Pandemi nedeniyle 2 yıl evlerimizde kaldık ve sanatsal etkinliklerden de uzak kaldık. Bu dönemde Odunpazarı Belediyesi olarak online konserler düzenledik fakat hepimiz canlı konser dinlemeyi özlemiştik" dedi.

Odunpazarı'nda Shakespeare gecesi

William Shakespeare, Hasan Polatkan, Odunpazarı, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı'nda Shakespeare gecesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor 12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor 12:10 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi 12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi 11:13 Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar samimi şekilde görüntülendi Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı 10:50 Ümit Öztürk'ün gösterdiği karta rakip oyuncu bile şaştı kaldı Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! 10:24 Covid izolasyonundaki 2 erkek doktor, 2 kadın meslektaşına tecavüz etti! Olay yeri Hindistan! Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü 09:05 Son dakika! PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da öldürüldü Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı 18:15 Doktorlar, gördükleri diş karşısında acil toplantı kararı aldı

Son Dakika Haberleri
12:17 Hurda cipleri 100 bin lira masrafla baştan yarattı! Araçların son halini görenler şaşırıp kalıyor
12:12 Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor
12:10 Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!
12:09 Son dakika! Meteoroloji uyardı: Yarın kar geliyor
12:05 Yemek Sepeti'nde yeni kriz! Kullanıcılar sisteme erişemedi
11:53 Kayseri'de son bir yılda 35 fabrikanın temeli atıldı
11:52 Son anket açıklandı: Millet, Cumhur'a fark attı
11:49 Demet Akalın'dan eski lisesine duygusal ziyaret! Sosyal medya kullanıcıları durumu fırsat bilip eğlendi
11:42 "Kestane balının diyarından" selam göndermişti! Fehmi Pazarlı, Medeni Kanun'un değişmesini istiyormuş
11:41 Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil
Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı Günlerdir arıyorlardı! Esnaf, yakaladığı dolandırıcıyı elektrik kablosuyla bağladı         
12:29
Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor Sözleşme uzatmayan Ferdi için bomba iddia: Fenerbahçe'yi değil, Trabzonspor'u istiyor         
12:13
Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor! Kıyamete hazırlık başladı! Dünyanın karakutusu inşa ediliyor!         
12:10
Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil         
11:41
Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü Kadının çığlıklarına koşan mahalleli, yakaladıkları taciz şüphelisini dövdü         
11:12
Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı Meksika'da şiddet nedeniyle askerler turistleri korumak için plajlarda devriye gezmeye başladı         
10:49
48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki! 48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!         
10:02
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te yaptığı el hareketi tepkilere yol açtı         
19:14
Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde çok sert konuştu: Enflasyon yüzde 21 ise siyaseti bırakırım         
18:12
Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı Son dakika: Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ila yüzde 35 arasında zam yapıldı         
16:53
Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı! Sıvı yağ fiyatı yükseldi, çekirdekçi ustanın işleri arttı!         
16:17
AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Kurt'tan Haberler.com'a özel açıklama: Güneydoğu'da oyları artan parti yok, bize de kızgınlık var         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2021 12:32:47. #1.12#
SON DAKİKA: Odunpazarı'nda Shakespeare gecesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement