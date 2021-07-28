Odunpazarı'nda Sokak Basketbolu Turnuvası başlıyor

Odunpazarı Kent Konseyi binasından veya odunpazarikentkonseyi@gmail.com mail adresinden yapılabilecek başvurularda, takım adı, 3+1 yedek oyuncu isimleri ve telefon bilgilerinin bildirmesi gerektiği kaydedildi. - ESKİŞEHİR

10-11, 12-13 ve 14-15 yaş kategorilerinde yapılacak olan 3X3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular, 4 Ağustos 2021 Çarşamba Günü sona erecek. 6 Ağustos 2021 Cuma Günü saat 17: 00'de başlayacak olan Sokak Basketbolu Turnuvası, 7 Ağustos Cumartesi günü sona erecek. 15 dakikalık maçlar şeklinde oynanacak turnuva, eleme şeklinde olacak.

Son Dakika! Son bir haftada vaka sayısının en çok arttığı iller Siirt, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Giresun oldu