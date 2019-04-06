Odunpazarı'nda "Yeniden Oy Sayımı" Kararı İptal Edildi
1 saat önce
CHP Eskişehir İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını iptal ettiği belirtildi.
CHP Eskişehir
İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun, Eskişehir'in Odunpazarı
ilçesinde oyların yeniden sayılması yönündeki İl Seçim Kurulu kararını iptal ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Bugün kamuoyuyla paylaşılan, İl Seçim Kurulunun Odunpazarı ilçesi belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımı, Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu karar ile kaldırılmıştır. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt
, mazbatasını planlandığı üzere 8 Nisan Pazartesi günü saat 11.00'de alacaktır." ifadesine yer verildi. AK Parti
'nin bugün İl Seçim Kuruluna itirazı üzerine merkez Odunpazarı ilçesinde belediye başkanlığı oylarının tekrar sayımına karar verilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:20 Kaynak: AA
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