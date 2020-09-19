Odunpazarı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve Resim Yarışması - Son Dakika

Odunpazarı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve Resim Yarışması

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yılı nedeniyle öykü ve resim yarışması düzenliyor.

Odunpazarı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve Resim Yarışması, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yılı nedeniyle öykü ve resim yarışması düzenliyor.

Çocukların katılabildiği yarışmalarda öykü yarışmasının teması "29 Ekim Sonsuza Kadar Cumhuriyet", resim yarışmasının teması ise "29 Ekim Cumhuriyetin Renkleri" olarak belirlendi. Her iki yarışmaya da 9-14 yaş arasındaki çocuklar katılabilecek. Yarışmaların başvuruları 21 Eylül Pazartesi günü başlayacak, 19 Ekim'de sona erecek. Yarışma sonuçları ise 29 Ekim 2020 Perşembe Günü bildirilecek. Öykü yarışmasına katılmak isteyen çocukların başvurularını isim-soy isim, öykü adı, telefon numarası ve mail adresi ile beraber Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ne (YKSM) teslim etmesi veya 26kultur@gmail.com adresine mail olarak göndermesi gerekiyor. Resim yarışmasına katılmak isteyen çocukların ise başvurularını isim-soyisim, öykü adı, telefon numarası ve mail adresi ile beraber Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'ne (YKSM) teslim etmesi gerekiyor.

Her iki yarışmaya da katılımcılar en fazla 1 eser ile katılabilecek. Katılımcıların yarışmaya katıldığı eserler bu yarışmaya özel olması ve daha önce hiçbir yarışmadan ödül almamış olması gerekiyor. Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra teslim edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Yarışmaya gönderilen öyküler ve resimlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eserin sahibine ait olacak; üçüncü kişilerin, öykü ve resim telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda eser sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul edecek. Seçici kurulun yayınlamaya değer bulduğu eserler Odunpazarı Belediyesi'nin basın, yayım araçlarında kullanılabilecek. Yarışmada birinci seçilen öykünün yazarına bisiklet, ikinci ve üçüncü öykünün yazarına kitap ve kalem seti verilecek. Resim yarışmasında ise birinci seçilen resmin sahibi boya kiti ile kitap seti, ikinci ve üçüncü seçilen resimlerin sahibi ise pastel boya seti ve kitap seti kazanacak. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet, 29 Ekim, Resim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:36 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Odunpazarı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve Resim Yarışması - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Alman otomotiv tedarikçileri 50 binin üstünde işçi çıkaracak Koronavirüslü komşusuna geçmiş olsun ziyaretine gitti, hem hastalığı kaptı hem de ceza yedi Vodafone Park'ta ilk gol geldi! Golcü futbolcu takımını öne geçirdi Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan kötü haber! Doktorlar umudu kesti Yol verme kavgasında sopa ve demir çubuklarla birbirlerine girdiler! O anlar kamerada Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu
Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 4 bölge ve 5 ilimiz için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
19:29
Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 68 kişi hayatını kaybetti, 1538 yeni vaka tespit edildi         
19:13
FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 94 şüpheli tutuklandı         
18:54
Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş Şüpheli bir şekilde ölü bulunan Gülay Uygun, ölmeden önce eşini arayıp helallik istemiş         
17:34
Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı Evine kaçak elektrik çekmek isterken elektrik çarptı, direkte asılı kaldı         
16:42
Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı Şişli'de Iraklı gencin metro raylarına atlayarak intihar ettiği görüntüler ortaya çıktı         
16:31
7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti 7 yıldır komada olan Michael Schumacher, tamamen bitkisel hayata geçti         
16:01
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti Cezaevinden izinli çıkan üç kişinin katili, cinayete kurban gitti         
15:30
İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu         
15:29
İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi         
14:40
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi         
14:29
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 19:52:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öykü ve Resim Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei