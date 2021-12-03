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Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği - Son Dakika

Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

03.12.2021 13:53
Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği

Yenikent Mahallesi Seramik Park'ta bulunan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan özel gereksinimli bireylerin hünerlerini sergilediği etkinlik, özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılarla başladı. Şiirlerin okunduğu, dansların edildiği etkinlikte, Başkan Kurt ve özel gereksinimli bireyler birlikte keyifli saatler geçirdi. Renkli anların yaşandığı etkinlik, izlemeye gelenlerden de tam not aldı.

Etkinliğin sonunda özel gereksinimli bireyler, kendi yaptıkları hediyeyi ve yazdıkları notu Başkan Kurt'a takdim etti.

Atölye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği - Son Dakika
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