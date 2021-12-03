Odunpazarı'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinliği - Son Dakika

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde atölye çalışmalarına katılan özel gereksinimli bireylerin hünerlerini sergilediği etkinlik, özel gereksinimli bireylerin oluşturduğu koronun söylediği şarkılarla başladı. Şiirlerin okunduğu, dansların edildiği etkinlikte, Başkan Kurt ve özel gereksinimli bireyler birlikte keyifli saatler geçirdi. Renkli anların yaşandığı etkinlik, izlemeye gelenlerden de tam not aldı.

Etkinliğin sonunda özel gereksinimli bireyler, kendi yaptıkları hediyeyi ve yazdıkları notu Başkan Kurt'a takdim etti.