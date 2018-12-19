Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'ndan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Odunpazarı'ndan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

2 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, sosyal hizmetler projeleri kapsamında Halk Merkezleri, Koca Çınar Yaşam Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde ağız ve diş sağlığıyla ilgili eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Odunpazarı'ndan Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, sosyal hizmetler projeleri kapsamında Halk Merkezleri, Koca Çınar Yaşam Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde ağız ve diş sağlığıyla ilgili eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlerde, ağız ve diş sağlığı ile protez kullanımları konusunda bilgilendirme yapıldı. Protez Uzmanı Diş Hekimi Ender Tukay tarafından verilen eğitimde, vatandaşlara ağız diş sağlığının temel ilkeleri ve protez kullanımlarının incelikleri konusu anlatıldı. Tukay, eğitimden sonra vatandaşların sorularını yanıtladı. Dünyada olduğu gibi Türkiye de yaşlı nüfusun yükseldiğini, devletin, yerel yönetimlerin ve üniversitelerin bu yaşlı nüfusun daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürecinde olmaları için bir takım önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Tukay, bu kapsamda Odunpazarı Belediyesinin oldukça özverili çalıştığını ve bu eğitimleri düzenlediğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi'ne ait 12 merkezin ardından Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitim çalışması ile etkinlik sona erdirilirken, eğitim çalışmalarına katılan vatandaşlar Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:31 Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam
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