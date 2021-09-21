Odunpazarı'ndan ağız ve diş sağlığı taraması - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi,Karapınar ve Orhangazi Halk Merkezlerinde çocuklara yönelik ağız ve diş sağlığı taraması gerçekleştirdi. Smile Eskişehir Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği işbirliğiyle yürütülen sağlık taraması kapsamında 6-12 yaş grubundaki çocuklar, ağız ve diş sağlığı muayenesinden geçirildi.

Diş taramasını gerçekleştiren uzman çocuk diş hekimleri, çocukları diş sağlığının önemi, diş çürüklerinin erken dönemde tanınması, diş sağlığının bozulmasına bağlı olarak, vücuttaki diğer organları etkileyebilecek sağlık sorunlarının önüne geçilmesi için yapılması gerekenler konularında bilgilendirdi. Diş taraması ve diş sağlığı eğitiminin ardından çocuklara cesaret sertifikası ve hediyeler verildi.

Karapınar ve Orhangazi Halk Merkezlerinde gerçekleştirilen ağız ve diş sağlığı taramasının ardından yetkililer, ağız ve diş sağlığının en çok ihmal edilen konulardan biri olduğuna dikkati çekti. Gerçekleştirdikleri tarama ile çocuklara, diş sağlığının önemini anlattıklarını ifade eden yetkililer, çalışmalarının devam edeceğini söyledi.