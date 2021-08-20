Üye Girişi
Odunpazarı'ndan aşı teşviki - Son Dakika

Odunpazarı'ndan aşı teşviki

20.08.2021 13:29
Odunpazarı'ndan aşı teşviki, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, belediye personeline yazı göndererek, COVİD-19 aşısı yaptırmalarını istedi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt imzalı yazıda, tüm çalışanların aşısını yaptırmasının kendilerinin ve mesai arkadaşlarının sağlığı için önem arz ettiği vurgulandı.

Daha önce birçok kez sosyal medya, gazete ve televizyonlar aracılığıyla COVİD 19 (Koronavirüs) önlemleri ile ilgili uyarılarda buluna Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vaka sayılarının artmasının ardından Odunpazarı Belediye Personeline yazı göndererek, tüm personelin aşı olmasını istedi. Belediye bünyesindeki tüm müdürlüklere teb

liğ edilen yazıda Başkan Kurt, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4. Maddesinde işverenlerin, tüm çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlülükleri bulunduğu; çalışanlarıkoruyucu önlemler alınması ve aşıya özendirici tedbirler alınması hususunda yükümlülüklerinin bulunduğunu hatırlattı.

"COVİD-19 SALGINI TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN TEHDİT YARATIYOR"

Covid-19 salgınının önlenmesi kapsamında iş yerlerinde ortak kullanım alanlarında, riskleri en aza indirmek için gerekli koruyucu tedbirlerin alındığını, maske ve dezenfektan temininin sağlandığı, sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda da personelin bilgilendirildiğini belirten Başkan Kurt, "Covid-19 salgınının bulaşıcılığı ve tüm çalışanlar için yarattığı tehdit şüphesizdir. Aşı hasta olma olasılıklarını ve hastalığın şiddetini düşürmekte, aşı olmayanların virüsü alması, bulaştırması daha yüksek ihtimal olarak görülmektedir. Covid-

19 salgınının iş hayatındaki olumsuz etkilerini azaltmak bakımından özellikle iş yeri sağlığı ve güvenliğinin korunabilmesi gerektiğinden, aşı olmayı kabul etmeyen çalışanlar açısından zorlayıcı tedbirlerin alınması kaçınılmazdır" dedi.

"ZOR GÜNLERİN SONA ERMESİ ORTAK DİLEĞİMİZ"

Personele gönderilen yazı da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 19. Maddesine de atıfta bulunan Başkan Kurt,çalışanların kendilerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlü olduğunun altını çizdi. Covid-19 pandemisinin yıkıcı etkilerini Odunpazarı Belediyesi olarak derinden tecrübe ettiklerini ifade eden Başkan Kurt, zor günlerin sona ermesi, iş yerlerinin normale dönmesinin ortak dilekleri olduğunu kaydetti. Alınan önlemlere rağmen bir arada çalışma ve temas nedeniyle aşı olmaktan imtina eden çalışanların neden olacağı bulaş riski ve olası ciddi sonuçları nedeniyle personeli uyaran Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin tüm çalışanlarından Sağlık Bakanlığınca belirlenen aşı programına uygun aşılarını yaptırmalarını istedi.

Odunpazarı'ndan aşı teşviki

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Kazım Kurt, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Odunpazarı'ndan aşı teşviki - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim 14:34 Araba çalan hırsızdan bir garip savunma: Akşama geri getirecektim Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu 14:24 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu Canlı yayında Perinçek'i kızdıran 14:15 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler 14:02 2 bin yıllık kitabedeki yazının perde arkası ortaya çıktı! Büyük zaferlerini taşa işlemişler Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: 13:52 Karantinadan kaçan kişinin bahanesi polisleri çileden çıkardı: "İşlerim var, 150 bin avromu kaybedeceğim" Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, 13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:00 "Türkiye'de yaşamak istemiyorum" diyerek yaygara koparan kişi sınır dışı edilecek PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi 12:49 PKK'nın sözde Genel Sorumlusu Hasan Said Hasan, MİT tarafından nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
14:47 Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi
14:25 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var
14:23 Usta oyuncu Necla Nazır, evini basan eski damadı Taner Şafak'tan şikayetçi oldu
14:14 Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur
14:14 Canlı yayında Perinçek'i kızdıran "Karanfil" yorumu: Mert olun biraz mert
14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur
13:56 Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor
13:52 Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon
13:47 Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, "Benim neyim eksik" diyerek gelinlik giydi
13:43 Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası
Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi Türkiye'deki bilet fiyatlarına taraftardan tepki geldi         
14:47
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiaları yanıtladı: Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen var         
14:26
Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur Sarı-kırmızılı takımdan gönderileceği düşünülen Marcao hakkında Burak Elmas'tan olay çıkış: 8 maç ceza hukuksuzdur         
14:15
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taliban'la zaman zaman görüşmelerimiz oldu, yine olur         
14:05
Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor Son Dakika: Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e yükseldi, kayıp 34 kişi ise hala aranıyor         
13:56
Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon Sörloth transferinde önemli gelişme! İstanbul'daki lüks otelden rezervasyon         
13:52
Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası Yüz yüze eğitim kararı sonrası Milli Eğitim Bakanı harekete geçti! İşte 81 il için yeni yol haritası         
13:44
Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük Kabil Havalimanı'ndaki görüntüler üzerine Taliban'dan ilk yorum: Üzüldük         
12:55
Son Dakika: Bakan Koca'dan Son Dakika: Bakan Koca'dan "Kapanmalar olacak mı?" sorusuna cevap: Yeni dönemde böyle bir düşüncemiz yok         
12:13
Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak Hobi olarak yetiştirdiği Frenk üzümü bir ilçenin ikinci gelir kapısı olacak         
11:55
Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı Frikiği Arda Güler'e vermeyen Sosa'nın neden böyle bir tavır sergilediği ortaya çıktı         
11:52
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin: Herkesten çok Türkiye'nin dostluğuna, desteğine ihtiyacımız var         
11:44
Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek Ortak basın toplantısında sansür! Atatürk'ün ismini söylemeyen tercümana bir daha görev verilmeyecek         
11:16
Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı Oyuncu Demet Özdemir, saç reklamı için 3 milyon TL'lik anlaşma yaptı         
11:13
Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı Koca şiddetinden kaçan kadın, babası tarafından bıçaklandı         
11:01
PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var PCR testi nerelerde zorunlu tutulacak? Listede okul, uçak ve otobüs başta olmak üzere birçok yer var         
10:32
Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var Afganistan'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcıya Çelik'ten sözler: Ah be güzelim bizde senin gibi ne hikayeler var         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2021 14:52:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Odunpazarı'ndan aşı teşviki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement