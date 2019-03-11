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Odunpazarı'ndan Engelli Derneklerine Malzeme Yardımı

2 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Görme Engelliler Spor Kulübü Derneğine malzeme yardımı yaptı.

Odunpazarı'ndan Engelli Derneklerine Malzeme Yardımı, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile Görme Engelliler Spor Kulübü Derneğine malzeme yardımı yaptı.

Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleşen törene Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Dernek Başkanı İsmail Tek ve Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Güner ile her iki derneğin de yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Malzemeleri Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'un elinden alan dernek yöneticileri, Başkan Kurt'a kulüplerine yapılan malzeme yardımı için teşekkür etti. Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı İsmail Tek, Başkan Kurt'un işitme engellilere çok büyük değer verdiğini ve bu değeri tekrardan gösterdiği için çok mutlu olduklarını ifade etti. Başkan Kurt'un her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu belirten Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Güner, Başkan Kurt'a engelli bireyler için yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin hem engellilerin hem de amatör sporcuların her zaman yanında olduğunu belirten Kazım Kurt, yeni dönemde engelli derneklerine spor yardımlarının devam edeceğini kaydetti. Başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum. Bu eleştirim Spor Bakanlığına ve Spor İl Müdürlüklerine olacak. Spor İl Müdürlüklerinin amatör spora hiç bir katkısı yok. Spor İl Müdürlükleri kapatılmalı. Hatta Spor İl Müdürlüklerinin görev ve yetkileri belediyeye devredilmeli. Başka türlü amatör sporun gelişme şansı yok. Spor İl Müdürlükleri aldıkları talimatlara göre hareket ediyorlar, haksızlık ve yanlışlık yapıyorlar daha sonra amatör sporu ihmal ediyorlar. Biz amatör spora ve amatör kulüplere her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Maçlara ulaşımı için biz destek veriyoruz, Spor İl Müdürlüğü üstüne üstlük sizden lisans parası alıyor." - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

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