Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'ndan Eskişehirspor Tesislerinde Peyzaj Çalışması

Odunpazarı'ndan Eskişehirspor Tesislerinde Peyzaj Çalışması

50 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirspor Tesislerinde peyzaj çalışması yaptı.

Odunpazarı'ndan Eskişehirspor Tesislerinde Peyzaj Çalışması, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirspor Tesislerinde peyzaj çalışması yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirspor'a her platformda destek vermeye devam ediyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un öncülüğünde Eskişehirspor'a maddi manevi her türlü desteği veren Odunpazarı Belediyesi son olarak Eskişehirspor'un Vali Hanefi Demirkol tesislerinde peyzaj düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Vali Hanefi Demirkol tesislerinde gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında tesis binalarının önünde bulunan yaklaşık 350 metrekare çim alanın onarımı yapıldı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:44 Kaynak: İHA
Hanefi Demirkol, Odunpazarı Belediyesi, Eskişehirspor, Odunpazarı, Güncel
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