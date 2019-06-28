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Odunpazarı'ndan haşereyle mücadele

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Odunpazarı'ndan haşereyle mücadele, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Özellikle yaz mevsiminin yaşandığı günlerde ilaçlamaya büyük önem veren Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, haftanın her günü sabah, akşam ve gece saatlerinde belirlenen mahallelerde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen programa göre, her mahallede sürekli ilaçlama gerçekleştiriliyor. Ekipler, çalışmalarının her hafta belirlenen periyotta devam edeceğini söyledi. Sivrisinek probleminin aşırı veya kontrolsüz sular nedeniyle arttığını bildiren yetkililer bir saksı altlığındaki fazla suyun bile bir sokağa yetecek kadar sivrisinek ürettiğini vurguladı. Çöp suları ve atıklarının çok hızlı şekilde karasinek ve meyve sineği ürettiğine dikkat çeken yetkililer, kontrolsüzüz su birikintisi ve çöplere karşı vatandaşları uyardı. En kaliteli ve çevreye en duyarlı ilaçlar kullanılsa da kimyasal ilaçların faydalı böcekleri de öldürdüğünü kaydeden yetkililer, kentteki zararlı haşerelere karşı en sağlıklı mücadele yolunun fiziksel mücadele olan temizlikle mümkün olduğunun altını çizdi.

Şikayetler halk masasında çözülüyor

Vatandaşların şikayeti halinde Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, rahatsızlık veren tüm kent zararlılarına karşı ilaçlama yapıldığına dikkati çeken yetkililer, haşere konusundaki her türlü sıkıntıda Odunpazarı Belediyesinin Halk Masası Birimine 444 26 00 numaralı telefonu aracılığıyla başvuru yapılabileceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:12 Kaynak: İHA
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