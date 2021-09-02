Odunpazarı'ndan işitme ve görme engeller için 2 yenilik - Son Dakika

Odunpazarı Belediyesi son olarak, resmi web sitesinde işitme ve görme engelli bireyler için yenilikler yaptı. Artık işitme ve görme engelli bireyler, Odunpazarı Belediyesi'nin resmi web sitesinden daha kolay faydalanıyor.

Odunpazarı Belediyesi, işitme engelli bireylerin belediyenin www.odunpazari.bel.tr adresli web sitesinden faydalanabilmeleri için siteye "İşaret Dili Çeviricisi" ekledi. Siteye girince ekranın sol tarafında beliren el şeklindeki mavi butona tıklayınca çalışan "İşaret Dili Çeviricisi", kullanıcıları engelsiz çeviri sistemine yönlendiriyor. "İşaret Dili Çeviricisi", web sitesinde yer alan bütün cümleleri, işaret diline çeviriyor. Bunun için de çevrilmesi istenilen kelimenin fare ile tıklanması yeterli.

Görme engelli bireylerin sitedeki metinleri okumasını kolaylaştırmak için ise ekranın sağ üst köşesinde yer alan tekerlekli sandalye şeklindeki mavi butona tıklanması yeterli. Bu buton kullanıcıları, Odunpazarı Belediyesi'nin "Görme Engellilere Özel Web Sitesine" yönlendiriyor. Bu site,görme engeli az olan bireylerin metinleri daha kolay okumaları için özel olarak tasarlandı. Aynı zamanda, görme engelli bireyler telefonlarında mevcut olan metinleri sese çeviren programlar ile bu siteye girdiklerinde, sitede yer alan metinler sese çevriliyor.

ENGELLERİ ORTADAN KALDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireyler için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden yetkililer, "İşitme engelli bireylerin okuma yazma oranı düşük olduğu için web sitemizden yararlanamıyorlardı. Bu engeli ortadan kaldırmak için sitemize, cümleleri işaret diline çeviren İşaret Dili Çeviricisi'ni ekledik. Görme engelli bireylerin sitemizden faydalanabilmeleri için onlara özel bir site tasarladık. Hayatın her alanında engelleri ortadan kaldırmaya, engelli bireyler ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.