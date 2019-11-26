Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'ndan kadına yönelik şiddete farkındalık etkinliği
Son Dakika Yaşam Odunpazarı'ndan kadına yönelik şiddete farkındalık etkinliği - Son Dakika

Odunpazarı'ndan kadına yönelik şiddete farkındalık etkinliği

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.

Odunpazarı'ndan kadına yönelik şiddete farkındalık etkinliği, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenledi.


Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddette dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinliğe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da katıldı. Hamamyolu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Tiyatro Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de destek verdi. Tiyatrosu oyuncuları Eskişehir'de öldürülen kadınların kim olduğu ve kimler tarafından öldürüldüğünü canlandırdı. Etkinlikte, öldürülen kadınların adlarının yazılı olduğu balonlar uçuruldu.


"Bir erkek olarak utanarak konuşuyorum"


Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele Günü iken biz bugün şiddete uğramış bir kardeşimizin cenazesinden geliyoruz. Çok farklı bir duygu ile konuşuyorum. Bir erkek olarak utanarak konuşuyorum. Hangi duygudur, bunu anlamakta da zorlanıyorum. Böyle anayasası olan devlette asla ve asla onaylamadığımız bu şiddeti sona erdirmek için devletin bütün gücü ortaya koyması gerekiyor. Kadın, erkek eşittir, aksini iddia etmek 2020 yılı Türkiye'sinde bir insanlık suçudur. Bunu böyle açıkça ortaya koymamız lazım. Ne yazık ki kadınlarımızın ikinci sınıf vatandaş gibi algılandığı ve yaşatıldığı bir Türkiye'deyiz. Çok net, açık ve gerçekten caydırıcı cezalar koymalıyız" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:58 Kaynak: İHA
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