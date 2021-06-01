Odunpazarı'ndan Kıbrıs'a kardeşlik köprüsü kuruluyor - Son Dakika

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan Nikah Salonu, meclis toplantısı öncesinde Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Meclis toplantısı için gelenler ise salona HES kodları kontrol edilerek ve ateşleri ölçülerek alındı.

Gerçekleştirilen meclis toplantısında 4 gündem maddesi görüşüldü. Gündem maddeleri arasında yer alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefke ve Mehmetçik Belediyeleri ile Odunpazarı Belediyesi arasında kardeş belediye olunması ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Görüşme sonunda ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 2 Haziran Çarşamba günü saat 17:30 yapılmasına karar verildi.