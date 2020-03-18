Odunpazarı'ndan koronavirüse karşı acil eylem planı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Odunpazarı'ndan koronavirüse karşı acil eylem planı - Son Dakika

Odunpazarı'ndan koronavirüse karşı acil eylem planı

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası sonrası ilçede gerçekleştirilecek çalışmalar için acil eylem planı oluşturdu.

Odunpazarı'ndan koronavirüse karşı acil eylem planı, System.String[]

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakası sonrası ilçede gerçekleştirilecek çalışmalar için acil eylem planı oluşturdu.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanan ve Türkiye'de de tespit edilen koronavirüs vakası sonrası Odunpazarı Belediyesi adeta acil eylem planı oluşturdu. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ilgili faaliyetleri yürüten başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle bir araya gelerek ilçede yapılması gereken çalışmalara hız verdi. Dezenfekte uygulamaları kapsamında okullar, kreşler, camiler, huzurevleri, kamu binaları, belediyeye bağlı birimler ve belediyenin ana hizmet binası başta olmak üzere tüm ortak yaşam alanlarında dezenfekte çalışmaları yürütülüyor.


"El birliği içerisinde bu krizi aşacağız"


Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü gece geç saatlere kadar dezenfekte çalışmalarını sürdürürken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt vatandaşlara çağrıda bulunarak Odunpazarı Belediyesi ile ilgili işlemleri belediye binasına gelmeden yapabileceklerini açıkladı. Vatandaşların işlemlerini çağrı merkezinden, Odunpazarı Belediyesi'nin web sitesi veya sosyal medya adreslerinden yapabileceklerini söyleyen Başkan Kurt, Eskişehir ve Odunpazarı'nda yaşayan vatandaşların sağlığının birinci öncelikleri olduğunu kaydetti. Dünyada koronavirüs yaygınlaşmaya başladığı andan itibaren çeşitli önlemler almaya başladıklarını ifade eden Başkan Kurt, "İlçemizde risk oluşturacak bütün alanlarda dezenfekte ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa bir zaman içerisinde Odunpazarı'nda risk oluşturacak bütün alanları dezenfekte etmiş olacağız. Kaygılarınızı biliyoruz, kaygılarınızın farkındayız. Bütün vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, dayanışma ile bu krizi hep beraber aşacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 03:15 Kaynak: İHA

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