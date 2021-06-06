Odunpazarı'ndan mevsimlik tarım işçilerine 'Göç Kampüsü' - Son Dakika

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından mevsimlik işçiler için 'Göç Kampüsü' açıldı.

Sevinç Mahallesi'nde yer alan Sabahattin Kırtunç Göç Kampüsü'nün temeli 2015 yılında atıldı. Göç Kampüsü; Sevinç Mahallesi'nde yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerinin ve ailelerinin; sağlık, eğitim gibi konu başlıkları başta olmak üzere, temel bilgi ve donanımlarının artırılması; okul hayatından uzak kalan çocukların eğitimlerinin eksik kalmaması amacıyla hazırlandı. 5 konteynerden oluşan Sabahattin Kırtunç Göç Kampüsü'nde, bölgede yaşamakta olan 1200 kişinin sağlık taraması, okula gidemeyen çocukların eğitimleri, kadınların yaşamlarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve bilinçlendirilmesi konularında eğitimler gerçekleştirilecek.

Açılış töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sabahattin Kırtunç Göç Kampüsü'nün mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitiminde kullanılacağına dikkat çekti. Göç Kampüsünün mevsimlik tarım işçileri ve yöre halkına hayırlı, uğurlu olmasını dileyen Başkan Kurt, "Mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarının eğitim sorununa bir nebze bile olsa katkı sunmak için başladığımız bu önemli işi, bugün tamamladık. Artık eğitim aşamasına geçeceğiz. Projeyi düşünen bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mahallemizdeki bu oluşum kalıcı bir oluşum olacak. Mevsim tamamlandıktan sonra da yöre halkının eğitimi ve ihtiyaçları için burayı değerlendireceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından, Sabahattin Kırtunç Göç Kampüsü'nün oluşumunda emeği bulunanlara teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket töreninin ardından törenle Sabahattin Kırtunç Göç Kampüsü'nün açılışı yapıldı. Açılış törenine katılanlar hep birlikte Göç Kampüsünü gezdi. Katılımcılar, çocukların eğitim göreceği derslikte yer alan defterlere çocuklar için önsöz yazdı. Tören, çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - ESKİŞEHİR