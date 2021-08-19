Odunpazarı'ndan Milas'a yardım eli - Son Dakika

Tırları ve çalışmaları kontrol etmek için Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'ne giden Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir kez daha Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'a ve Milas Halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kanlıpınar Mahallesi çiftçilerinden Tevfik Özdemir, günlerce süren orman yangınları nedeniyle zor günler geçiren Muğla'nın Milas İlçesi'ne yardım eli uzattı. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi Milas'a gönderilmek üzere hayvan yemi, Tevfik Özdemir ise saman balyası bağışladı. Odunpazarı Belediyesi de bu hayvan yemi ve saman balyasının nakliyesini üstlendi. Hayvan yemi ve saman dolu iki tır, Fen İşleri Şantiyesi'nden Milas'a doğru yola çıktı.

"HER AFETTEN SONRA YARALARIMIZI BİRLİKTE SARIYORUZ"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, tırlar yola çıkmadan çalışmaları yerinde görmek ve Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Tevfik Özdemir'e teşekkür etmek için Fen İşleri Şantiyesine gitti. Başkan Kurt'a Başkan Yardımcıları Emre Genç ve Evren Olcay'da eşlik etti. Burada Tevfik Özdemir ile bir araya gelen Başkan Kurt, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Tevfik Özdemir'in örnek bir davranışa imza attığını belirtti. Türkiye'nin yaşanan

tüm afetlerden sonra yaralarını dayanışma ile sardığına dikkat çeken Başkan Kurt, "Yaşanan her afetten sonra yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Bu depremde de, selde de, orman yangınlarında da böyle oldu. Buradan bir kez daha Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve Milas Halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi ile Tevfik Özdemir'e Milas Halkına verdikleri destek için teşekkür ederim" dedi.

Milaslılara geçmiş olsun dileklerini ileten Tevfik Özdemir de,"Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz. Bu kötü günler dayanışmayla geçecek" diye konuştu.