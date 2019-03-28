Odunpazarı'ndan Müthiş Konserler

Kazım Kurt öncülüğündeki Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin sevilen sanatçılarını Eskişehirliler ile buluşturmaya devam ediyor. 8 Mart'ta sevilen sanatçı Teoman ile Eskişehirli hayranlarını bir araya getiren Odunpazarı Belediyesi, bu kez iki farklı konsere imza atacak.

Odunpazarı Belediyesi Karadeniz Müziğinin iki güçlü ismi Selçuk Balcı ve Niyazi Koyuncu'yu ağırlayacak. 29 Mart Cuma Günü Hamamyolu'nda gerçekleşecek olan Selçuk Balcı ve Niyazi Koyuncu Konseri, 20.00'de başlayacak. Ücretsiz olacak konserde Balcı ve Koyuncu sevilen türkülerini seslendirecek.

Daha önce Amigo Orhan Halk Merkezi'nin açılışına katılan ancak kötü hava koşulları nedeniyle canlı performans sergileyemeyen Ramazan Çelik, 29 Mart Cuma Günü Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak. Ertaş Caddesi Muhtarlık Yanı'nda gerçekleşecek konserde Ramazan Çelik, Sevgi Petek ve Ali Kıran Ekibi sahne alacak. Ramazan Çelik, Sevgi Petek ve Ali Kıran Ekibi Konseri, saat 20.30'da başlayacak.