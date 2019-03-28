Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'ndan Müthiş Konserler

Odunpazarı'ndan Müthiş Konserler

1 saat önce

Hamamyolu'nda Karadeniz rüzgârı estirecek olan Odunpazarı Belediyesi aynı saatlerde ise Emek Mahallesi'nde Ramazan Çelik'in söylediği Kaval Havası ile vatandaşları mest edecek.

Odunpazarı'ndan Müthiş Konserler, System.String[]

Kazım Kurt öncülüğündeki Odunpazarı Belediyesi, Türkiye'nin sevilen sanatçılarını Eskişehirliler ile buluşturmaya devam ediyor. 8 Mart'ta sevilen sanatçı Teoman ile Eskişehirli hayranlarını bir araya getiren Odunpazarı Belediyesi, bu kez iki farklı konsere imza atacak.

Odunpazarı Belediyesi Karadeniz Müziğinin iki güçlü ismi Selçuk Balcı ve Niyazi Koyuncu'yu ağırlayacak. 29 Mart Cuma Günü Hamamyolu'nda gerçekleşecek olan Selçuk Balcı ve Niyazi Koyuncu Konseri, 20.00'de başlayacak. Ücretsiz olacak konserde Balcı ve Koyuncu sevilen türkülerini seslendirecek.

Daha önce Amigo Orhan Halk Merkezi'nin açılışına katılan ancak kötü hava koşulları nedeniyle canlı performans sergileyemeyen Ramazan Çelik, 29 Mart Cuma Günü Emek Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşacak. Ertaş Caddesi Muhtarlık Yanı'nda gerçekleşecek konserde Ramazan Çelik, Sevgi Petek ve Ali Kıran Ekibi sahne alacak. Ramazan Çelik, Sevgi Petek ve Ali Kıran Ekibi Konseri, saat 20.30'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:18 Kaynak: Bültenler

Karadeniz, Emek Mahallesi, Ramazan Çelik, Odunpazarı Belediyesi, Güncel
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