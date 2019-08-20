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Odunpazarı'ndan şeffaf ihale

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Kayıhan Sokak No: 1 adresindeki market ve iş yerinin 15 milyon TL muhammen bedel üzerinden 10 yıllığına Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihale düzenledi.

Odunpazarı'ndan şeffaf ihale, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi, Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı Kayıhan Sokak No: 1 adresindeki market ve iş yerinin 15 milyon TL muhammen bedel üzerinden 10 yıllığına Kapalı Teklif Usulü ile kiraya verilmesi işi ile ilgili ihale düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi Encümen Salonu'nda gerçekleşen ihale, şeffaf belediyecilik gereği belediyenin sosyal medya adreslerinde ve yerel televizyon kanallarında canlı yayınlandı. İki kurumun katıldığı ihalede, kurumlardan biri eksik evrak verdiği için ihale dışı kaldı. İhaleyi yüzde 3,6 ciro bedeli veren Migros kazandı. İhale sonucuna göre market ve iş yeri 10 yıllığına kiralamış oldu. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi, Atatürk Bulvarı, Kayıhan, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:26 Kaynak: İHA
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