Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'ndan ücretsiz saha
Son Dakika Spor Haber

Odunpazarı'ndan ücretsiz saha

56 dakika önce

Odunpazarı Belediyesi'nin 11 ayrı mahallede bulunan halk merkezlerinden biri olan 75. Yıl Mahallesi'ndeki Selami Vardar Halk Merkezi, içerisinde bulunan halı saha, basketbol ve voleybol sahaları tüm spor meraklılarına hizmet veriyor.

Odunpazarı'ndan ücretsiz saha, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi'nin 11 ayrı mahallede bulunan halk merkezlerinden biri olan 75. Yıl Mahallesi'ndeki Selami Vardar Halk Merkezi, içerisinde bulunan halı saha, basketbol ve voleybol sahaları tüm spor meraklılarına hizmet veriyor.

Selami Vardar Halk Merkezi içerisinde bulunan bu sahaları gençler ve çocuklar olmak üzere herkes ücret ödemeden kullanabiliyor. Gençlerin ve çocukların spor yapmasını önemsediklerini belirten belediye yetkilileri, "Özellikle gençlerin ve çocukların spor yapabilmesi için halı sahayı, basket ve voleybol sahalarını ücretsiz yaptık. Şimdi gençlerimiz, çocuklarımız gelip burada spor yapıyor" dedi.

Yetkililer, hafta içi her gün 08: 30 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veren ücretsiz sahalardan yararlanmak isteyen vatandaşların, Selami Vardar Halk Merkezi'ne gelerek randevu almaları gerektiğini söyledi. Yetkililer, spora teşvik etmek ve fırsat eşitliği sunmak için Odunpazarı'nda ücretsiz halı saha sayısının artacağını ifade etti. - ESKİŞEHİR
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, basketbol, voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fransız basını açıkladı: Trabzonspor Sturridge'i Monaco'nun elinden kaptı
İran'da erkek kılığında stada girip maç izleyen 6 kadın tutuklandı Gelen teklifleri reddeden 2 futbolcu Ali Koç'u çıldırttı! Muğlaspor'a tahsis edilen otobüste yer alan kaplama istifa getirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 15:12:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Odunpazarı'ndan ücretsiz saha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]