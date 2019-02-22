Odunpazarı'nı Taşerondan Kurtaran Bir Sistem Kurduk

Son olarak Gültepe Mahallesi'nde bulunan Elvan Sitesi'nde yaşayan vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Kurt, Elvan Sitesi Sakinleri ile 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerden, işçilerin sendikal örgütlenmesi ve ekonomik krize kadar birçok konuda sohbet etti. Site sakinlerinin istek ve şikâyetlerini de dinleyen Başkan Kazım Kurt, notlar aldı; site sakinlerinin sorularına cevap verdi. Başkan Kurt'un Elvan Sitesi ziyaretine CHP'nin Seyitgazi Belediye Başkan Adayı Uğur Tepe'de katıldı.

Eskişehir'de 3 belediyenin de bir biri ile bağlantılı olarak 5 yıldır görev yaptığını söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı'nın Eskişehir'in en büyük ilçesi olduğunu hatırlattı. "Geçmişte 10 yıl AKP, daha önce de DYP, DSP ve ANAP yönetimi ile Tepebaşı'yla bir kopukluk yaşadı. Bu nedenle de imar açısından gelişme daha çok o bölgede oldu" diyen Başkan Kurt, kendilerinin de bu açığı kapatmaya çalıştığını ifade etti. 10 yıllık açığı kapatmanın bir yolunu aradıklarını dile getiren Başkan Kurt, zaman zaman da bazı engellemelerle karşılaştıklarını kaydetti. Bu engelleri aşmanın da yollarını bulduklarını vurgulayan Başkan Kurt, sorunları çözmeye devam ettiklerinin de altını çizdi.

"TASARRUFLA 170 ARAÇLIK FİLO KURDUK"

"Biz 2014'de göreve geldiğimiz zaman bazı işler yapılıyordu belediyede, bu işler rutin olarak

devam ediyordu. İyi olan uygulamalara devam ettik, kötü olan uygulamaları değiştirdik. Bütün işin taşeron marifetiyle yapıldığını gördük. Sistem de ona müsait, böyle olunca da ihaleyi yap,parayı öde şeklinde bir düzen var, ama biz ihalelerin gerçekten ederine mi verildiğini kurcaladığımız zaman işin öyle olmadığını gördük" diyen başkan Kurt, konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Örneğin cenazelerde otobüs hizmeti veriyoruz. Cenazeye katılanları mezarlığa götürüp, getiriyor. 2014'de bir otobüsün seferi 400 TL idi. Üstelik mesafede fark etmiyordu, hangi camiden giderse gitsin 400 TL idi. Biz daha sonra bunu kilometreye çevirdik. Kilometresi 4 TL idi. 400 TL'dan 20 TL'ye düştü. Bunda bir yanlışlık var, kiralık araç dönemini kapatalım dedik. Bütün araçlar kiralıktı, onları gönderdik. Yeni arabalar aldık. Araçların hepsi belediyenin oldu şimdi. Şuanda Odunpazarı Belediyesi'nde, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün büyük kamyonları hariç, kiralık araç kalmadı.Yıllık kira ile 170 araç ve iş makinesi aldık. Kendi araç filomuzu kendimiz kurduk. En azından araçlar çalışmadığı zaman masrafımız yok."

"ASFALTI VE KALDIRIM TAŞINI KENDİMİZ YAPMAK İSTİYORUZ"

Geçmiş dönemde ihalelerin akraba ve yandaşlara verildiğini ifade eden Başkan Kurt, bu sorunun da çözüldüğünü kaydetti. Tüm bunlardan sonra Odunpazarı Belediyesi'nde tasarrufa başladıklarını belirten Başkan Kurt, yeni dönemde asfaltı ve kaldırım taşını kendilerinin yapmak istediğini söyledi. Asfalta ve kaldırım taşına yeni ihale kanunu nedeniyle çok para verdiklerini dile getiren Başkan Kurt, "Zarar ediyoruz, çok fazla para ödüyoruz bunlara. Biz de Kanlıpınar'ın arkasında Köy İşleri'nin eski bir taş ocağı vardı, orası dâhil 250 dönümlük bir alanın maden işletme hakkını aldık. Biz, bir kamyon bir kepçe, bir makine kendimiz kıracağız, kendimiz döşeyeceğiz." diye konuştu.