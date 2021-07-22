Odunpazarı'nın en eski esnafı gençlere taş çıkartıyor - Son Dakika

Eskişehir'in tarihi Odunpazarı Bölgesi'nde 53 yıldır berberlik yapan 78 yaşındaki İbrahim Şen, meslekte edindiği 60 yıllık tecrübesi sayesinde hem kendi müşterilerini hem de şehir dışından gelen turistleri tıraş ediyor.

Eskişehir'de yaşayan 78 yaşındaki İbrahim Şen, 53 yıl önce açarak işletmeye başladığı berber dükkanı ile tarihi Odunpazarı Bölgesi'nin en eski esnafı olarak biliniyor. Berberlik mesleğinde 60 yılı aşan tecrübesi ile sayısız çırak yetiştiren Şen, mesleğinin eski günlerini özlediğini dile getiriyor. Kendi müşterilerinin yanında tarihi bölgeyi ziyaret eden turistleri de tıraş ettiğini söyleyen İbrahim Şen, dükkanına gelen müşterilerin eski zamanları hatırlayarak mutlu olduklarını vurguluyor. İlk günden beri aynı dükkan tasarımı ile çalışmalarını sürdüren Şen, Odunpazarı'nın tarihi dokusuna ayak uydurduğunun altını çiziyor.

"53 senelik müşterilerim var"

53 yıl önce açtığı dükkanı ile bölgenin en eski esnafı unvanına sahip olduğunu dile getiren İbrahim Şen, "1967'de dükkanımı açtım. O zamandan bu yana buradayım berberliğe devam ediyorum. Mesleğimi severek 53 senedir bu dükkanda devam ettim. Benim tek bir amacım vardı o da çocuklarımı okutmaktı, onu da yaptım. Ömrüm olursa, çalışabildiğim kadar devam edeceğim. Odunpazarı'nda en eski esnaf olarak ben kaldım. 53 senelik müşterilerim var. Hala gelmeye devam ediyorlar. Elimden en iyi geldiğince devam ediyorum. 53 senedir Odunpazarı tarihi bölgesindeyim. Şehir dışından gelenler de çok oluyor, onları da tıraş ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bizim gibi eski ustalar pek kalmadı"

Meslek hayatında yetiştirdiği çırakların, zaman içerisinde usta olarak kendi yerlerini açtığını belirten Şen, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bizim gibi eski ustalar pek kalmadı. Benim yetiştirdiğim çocuklar da oldu, kendi dükkanlarını açtılar. Yaklaşık 8-10 tane çırak yetiştirdim, şimdi kalfa veya usta oldular. Hala yanımda çırak çalıştırıyorum. Dükkanımdaki tezgahlar da aşağı yukarı 50 yıllık. Dükkanı ilk açtığımdaki tezgahlar. Hiç değiştirmedim, böylece kaldı. Tarihi bir alan olduğu için bazı yetkililer de 'değiştirme' dediler. Burada birçok arkadaşımın da anısı var. Değiştirmek içimden gelmedi."

"Tecrübeli ve eski bir kuaför"

Yaklaşık 20 yıldır aynı yerde tıraş olan İsa Biçer, "Ben 20 seneden beri buraya, İbrahim beye tıraş olmaya geliyorum. Tecrübeli ve eski bir kuaför kendisi. Buralara gelip giderken tanıştık kendisiyle. O zamandır ayrılamadık. Dostluğumuz devam ediyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR