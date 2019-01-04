Odunpazarı'nın Kedileri Bu Sokakta Huzur Buluyor

Eskişehir
'de oturan emekli Aydın
Işık, 4 yıldır her gün sabah ezanın ardından evinin bulunduğu sokakta 60 kediyi besliyor, evinin bahçesinin bir bölümünde onlar için yaptırdığı iki odalı barınakta soğuktan koruyor.
Tarihi Odunpazarı
Bölgesi'nde bir evde oturan 3 çocuk babası 60 yaşındaki Aydın Işık, çaresizliklerini gördüğü sokak hayvanları için harekete geçti.
Her sabah ezanın ardından evinin bulunduğu Şarkiye
Mahallesi Şakirler Sokak'ta mamaları kaplara bırakarak kedileri besleyen Işık, yaralı ya da hasta olanları tedavi ettiriyor, evinin bahçesinde onlar için yaptırdığı içinde elektrikli ısıtıcı bulunan iki odalı barınakta soğuktan korunmalarını sağlıyor.
"Önce insanı sonra da hayvanları sevmeliyiz"
Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıl önce felç geçirmesinden sonra sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini ve iyileşme sürecinden onların büyük faydasını gördüğünü söyledi.
Önceleri sağlık sorunları olan sokak hayvanlarını tedavi ettirdiğini, bakımlarını yaptığını ifade eden Işık, "İyileşmeleri için özel yaptırdığım iki odalı barınakta dinlenmelerini sağladım. Şimdi bulunduğum evin sokağında ve civarında yaklaşık 60 kediyle ilgileniyorum. Bakımlarını yapıyorum, tedavi ettiriyorum, içinde elektrikli ısıtıcı bulunan barınakta soğuktan koruyorum. Sokak hayvanları için yaptıklarım bir meziyet değil, insani bir görevdir." dedi.
Işık, sokaklarda çok sayıda hasta ve sakat hayvanın olduğunun altını çizerek, özellikle trafikte sokak hayvanlarına yönelik dikkatin artması gerektiğini vurguladı.
Otomobil çarpması sonucu bir sokak hayvanının vücudunda önemli yaralar oluştuğunu vurgulayan Işık, şunları kaydetti:
"Kentlerde hayvanları yaşam alanlarını daralttık. Kentler betonla doldu. Toprak kalmadı, yeşil alanlar yok. Mevcut yeşil alan insanlara yetmiyor ki hayvanlara kalsın. Hayvanlara sahip çıkmazsak, insanlığa da sahip çıkamayız. Sahiplenme duygumuz tüm canlılara karşı olmalıdır. Toplum bu konuda daha duyarlı olmalıdır. İnsanlar sokak hayvanlarını sadece sevip gidiyor. Sorumluluklarını üstlenmek istemiyor. Kış şartlarında sokak hayvanları yiyecek ve içecek su bulamıyor. Suları donuyor. İnsanlar onların bu ihtiyaçları karşılamak yerine, hayvanları uzaklaştırıyor."