Odunpazarı Oda Müziği'nde Çellistanbul Rüzgârı Esti

Konseri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda sanatsever dinlemeye geldi. Çağ Erçağ, Melih Kara, Ediz Şekercioğlu, Murat Berk'ten oluşan Çellistanbul Viyolonsel Kuarteti, Eskişehirli sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Viyolensel ile birçok eseri seslendiren Çellistanbul, Eskişehirli sanatseverlerden tam not aldı.

Konser sonunda sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çellistanbul'a teşekkür etti. Çellistanbul'un Eskişehirli sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşattığını belirten Başkan Kurt, herkesin yeni yılını kutlayarak, 'sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu aydınlık günler' diledi.