Odunpazarı Oda Müziği'nde Çellistanbul Rüzgârı Esti
59 dakika önce
Kültür sanat çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, Oda Müziği Yılbaşı Özel Konseri düzenledi. Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleşen Oda Müziği Yılbaşı Özel Konseri'nde Odunpazarı Belediyesi Çellistanbul'u ağırladı.
Konseri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda sanatsever dinlemeye geldi. Çağ Erçağ, Melih Kara, Ediz Şekercioğlu, Murat Berk'ten oluşan Çellistanbul Viyolonsel Kuarteti, Eskişehirli sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı. Viyolensel ile birçok eseri seslendiren Çellistanbul, Eskişehirli sanatseverlerden tam not aldı.
Konser sonunda sahneye çıkan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Çellistanbul'a teşekkür etti. Çellistanbul'un Eskişehirli sanatseverlere muhteşem bir akşam yaşattığını belirten Başkan Kurt, herkesin yeni yılını kutlayarak, 'sağlık, mutluluk, huzur ve barış dolu aydınlık günler' diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:29 Kaynak: Bültenler
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