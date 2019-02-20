Odunpazarı Parklarına İşaret Dili Alfabesi Asılacak

Vatandaşların dilek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Kurt, "İşaret dili alfabesini büyüterek parklara asacağız" dedi.

Başkan Kurt, buluşmada kadınlarla sohbet etti. Odunpazarı Belediyesi personellerinden Kadir Demir, Başkan Kurt'un konuşmalarını işaret diline çevirirken, Başkan Kurt işitme engeli olan çocukların ailelerine müjde verdi. İşitme engelli çocuklar için özel kreş açmayı planladıklarını söyleyen Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin engelli bireylere ve ailelerine destek olmaya devam edeceğini söyledi.

"Ben belediye başkanı olduğum günden beri Odunpazarı Belediyesi'nde işitme engelli bireyler için özel çalışmalar yaptık. Şuanda Odunpazarı Belediyesi personelinin çoğu işaret dilini biliyor. Her birimden en az bir kişinin işaret dili öğrenmesini istedik. Bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. İşaret dilinin alfabesini büyüterek parklara asacağız. Meraklısı gelsin, görsün öğrensin. En azından böyle bir dünyanın olduğunu anlasın" diyen Başkan Kurt, işitme engelli çocuklar içinde çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Odunpazarı'na önümüzdeki 5 yılda 100 kreş açacaklarını vurgulayan Başkan Kurt, bu kreşlerden birinin işitme engelli çocuklar için olmasını düşündüklerini ifade etti.

Buluşmaya katılan kadınlar, engelli bireyler ve kadınlar için yaptığı çalışmalar nedeniyle Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. Kadın Meclisi, Odunpazarı'nda kadınlar için yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Kurt'a teşekkür plaketi takdim etti.