Odunpazarı sokak müzisyenlerini seçti - Son Dakika

Sokak müzisyenlerini desteklemek, ses kirliliğinin önüne geçmek ve vatandaşları kaliteli müzik ile buluşturmak için yola çıkan Odunpazarı Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ile sokak müzisyenlerine Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı Tarihi Bölgesi'nde yer tahsis edecek. Müzisyenler belirli aralıklarla, belirlenen noktalarda performans sergileyecek.

"Sanat toplum içindir" anlayışını benimseyen Odunpazarı Belediyesi, bu anlayışın en fazla işlevsellik kazandığı alanlardan biri olan müziğin, Eskişehir halkı ile nostaljik bir ortamda buluşturmak ve müziği, Eskişehir halkı ile buluşturmak için sokak müzisyenleri ile ilgili çalışma başlattı. Odunpazarı Belediyesi, sokak müzisyenlerini desteklemek için belediye sınırları içerisindeki alanlarda; sokak müzisyenlerine yer vererek vatandaşların kaliteli müzik ile buluşmasını sağlayacak. Sokak müzisyenlerinin adil bir şekilde bu çalışmadan faydalanmasını sağlamak için, müzik eğitmenlerinden oluşan bir jüri ile 'Sokak Müzisyenleri Seçimleri' yapıldı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirilen seçmelere, çok sayıda müzisyen ve müzik tutkunu katıldı.

Seçmelerde gerekli kriterleri taşıyan 20 sokak müzisyeni seçildi. Seçilen müzisyenlere kimlik kartları verilecek. Bu müzisyenler de Adalar, Hamamyolu ve Odunpazarı Tarihi Bölge'de kendileri için tahsis edilen yerlerde belirli saat aralıklarında performanslarını sergileyecek.