Odunpazarı sokakları tarihi anlara sahne oldu - Son Dakika

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi boş kaldı.

Özellikle ilkbahar mevsiminde çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesi, korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kaldı. Lületaşı ve hediyelik eşya dükkanlarının yoğunlukta olduğu sokaklar, tarihi görüntülere sahne oldu. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalan Eskişehirliler, tarihi Odunpazarı bölgesini boş bıraktı. - ESKİŞEHİR