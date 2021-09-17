Odunpazarı Umutlu Bir Hikâye'nin gösterimini yaptı - Son Dakika

Sosyal belediyecilik uygulamaları ile adından söz ettiren Odunpazarı Belediyesi, Çavlum Mahallesi'nin de katılımı ile Sevinç Mahallesi'nde "Umutlu Bir Hikâye" adlı filmin gösterimini yaptı. Film gösterimi öncesi Yunus Emre Kültür Merkezi hocalarından Gönül Onar, Anadolu'nun çeşitli yörelerinden türküler seslendirdiği bir konser verdi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Çavlum Muhtarı Muammer Arduç, Sevinç Muhtarı Tekin Işlı ve Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin de katıldı.

BAŞKAN KURT'A TEŞEKKÜR EDERİZ

Odunpazarı Belediyesi Başkan Yardımcısı Figen Engin etkinlik öncesi yaptığı konuşmada mahalle sakinlerine hoş bir akşam geçirtmek için bu etkinliği düzenlediklerini belirterek, farklı mahallelerde de bu etkinliği sürdüreceklerini söyledi.Çavlum ve Sevinç muhtarları da, mahallelerinde böyle bir etkinlik düzenlediği için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

"Umutlu Bir Hikâye" adlı filmin diğer gösterimleri 20 Eylül Pazartesi günü Kireç ve 21 Eylül Salı günü Türkmentokat Mahallesi'ndeyapılacak.