Son Dakika Haberleri: Odunpazarı ve Çiftelerde Yeniden Sayım Kararı Kaldırıldı

Odunpazarı ve Çiftelerde Yeniden Sayım Kararı Kaldırıldı

1 saat önce

Eskişehir'de Odunpazarı ve Çifteler ilçelerinde İl Seçim Kurulu tarafından alınan oyların yeniden sayılması kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırıldı.

Odunpazarı ve Çiftelerde Yeniden Sayım Kararı Kaldırıldı, System.String[]
Eskişehir'de Odunpazarı ve Çifteler ilçelerinde İl Seçim Kurulu tarafından alınan oyların yeniden sayılması kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırıldı.

Çifteler ilçesinde seçimleri 8 oy farkla kazanan MHP'li Kadir Bıyık ve Odunpazarı'nda CHP'nin adayı olan Kazım Kurt'un belediye başkanlığı kesinlik kazandı. Odunpazarı Belediyesi için CHP'den gelen açıklamada, "Bugün kamuoyu ile paylaşılan İl Seçim Kurulunun Odunpazarı ilçesi Belediye Başkanlığı oylarının tekrar sayımı kararı Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu karar ile kaldırılmıştır. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, mazbatasını planlandığı üzere 8 Nisan Pazartesi saat 11.00'de alacaktır" ifadelerine yer verildi.

"Kadir Bıyık mazbatayı pazartesi alacak"

Çifteler Belediyesi için açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise, "MHP'nin itirazı üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı. İlçede yeniden sayım yapılmayacak. Belediye Başkanımız Kadir Bıyık, muhtemelen Pazartesi günü mazbatasını alacak" dedi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:22 Kaynak: İHA

Yüksek Seçim Kurulu, Eskişehir, Çifteler, Odunpazarı, Güncel
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