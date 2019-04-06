Odunpazarı ve Çiftelerde Yeniden Sayım Kararı Kaldırıldı
1 saat önce
Eskişehir'de Odunpazarı ve Çifteler ilçelerinde İl Seçim Kurulu tarafından alınan oyların yeniden sayılması kararı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından kaldırıldı.
Eskişehir
'de Odunpazarı
ve Çifteler
ilçelerinde İl Seçim Kurulu tarafından alınan oyların yeniden sayılması kararı Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) tarafından kaldırıldı.
Çifteler ilçesinde seçimleri 8 oy farkla kazanan MHP
'li Kadir Bıyık
ve Odunpazarı'nda CHP
'nin adayı olan Kazım Kurt
'un belediye başkanlığı kesinlik kazandı. Odunpazarı Belediyesi
için CHP'den gelen açıklamada, "Bugün kamuoyu ile paylaşılan İl Seçim Kurulunun Odunpazarı ilçesi Belediye Başkanlığı oylarının tekrar sayımı kararı Yüksek Seçim Kurulunun almış olduğu karar ile kaldırılmıştır. Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt, mazbatasını planlandığı üzere 8 Nisan Pazartesi saat 11.00'de alacaktır" ifadelerine yer verildi.
"Kadir Bıyık mazbatayı pazartesi alacak" Çifteler Belediyesi
için açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı İsmail Candemir ise, "MHP'nin itirazı üzerine YSK, İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı. İlçede yeniden sayım yapılmayacak. Belediye Başkanımız Kadir Bıyık, muhtemelen Pazartesi günü mazbatasını alacak" dedi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 09:22 Kaynak: İHA
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